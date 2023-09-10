2000'lerde en çok konuşulan programların başında Popstar yarışması yer alıyordu. Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San olan yarışmada pek çok isim ünlü oldu. Onlardan biri de Serkül Kan idi.

Yarışmada üç hafta art arda birinci olan Serkül Kan, jüri üyelerinden Armağan Çağlayan'ın 'İnsanlar sana acıyor, acıdıkları için oy veriyorlar' demesinin üzerine seyircilere seslenerek, 'Bana sadece engelli olduğum için oy attığınızı iddia ediyorlar. Eğer böyleyse lütfen bana oy göndermeyin' demişti.. Bu konuşmayı yaptıktan bir sonraki hafta ise Popstar Serkül elenmişti.

"YATIRIMLAR YAPTIM"

Serkül Kan, "Emekli oldum. Zamanında kazandığım paralarla kendime bir ev aldım, yatırımlar yaptım. En azından İstanbul'da yaşayacak oluşumu gerçekleştirdim. İstanbul'da yaşamak bile benim için başlı başına bir hüner" dedi.