Ünlü rapçinin annesi Serpil Özyavuz'un tedavisi, iki gündür yoğun bakımda devam ediyordu.

Anne Özyavuz'dan sevenlerini üzen haber geldi.

Anne acısıyla sarsıldı

Serpil Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü şarkıcının annesi Özyavuz, akciğer kanserine yenik düşerek vefat etti.

Özyavuz'un cenazesi Samsun'da toprağa verilecek.

Sagopa Kajmer kimdir?

Gerçek adı Yunus Özyavuz olan Sagopa Kajmer, 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı.

Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu. 1998’de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı.

Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı.