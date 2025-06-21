Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat alanındaki öncü projelerinden biri olan Sahne Maraş Tiyatro Okulu, bir kez daha tiyatro severlerle buluştu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen “O Film Öyle Değil” adlı oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Daha önce “12. Uluslararası Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri” kapsamında Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen oyun, elde ettiği başarıyı bu kez sahnede perçinledi.

Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen gösteri, salonu dolduran sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

1980’li yılların İstanbul’unda, özellikle Üsküdar semtinde geçen mahalle yaşamını merkezine alan oyun; nostaljiyle mizahı buluşturan kurgusuyla dikkat çekti.

Mahalle ilişkilerini, dönemin sosyal yapısını ve sinema ile televizyon arasındaki kültürel dönüşümü hiciv dolu bir dille ele alan gösteri, izleyicilere hem duygusal anlar yaşattı hem de kahkahalarla dolu dakikalar sundu.

Oyunculuk performanslarıyla da öne çıkan “O Film Öyle Değil”, seyircilerden tam not aldı. Finalde dakikalarca ayakta alkışlanan oyuncular, sahnede sergiledikleri disiplinli performansla profesyonel tiyatro ekiplerini aratmadı.