Emirefendi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında Dudu Ünver'e ait dairede, mutfakta bulunan tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi, yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Vücudunda yanıklar oluşan Dudu Ünver, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Apartman sakinleri tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu
Editör: Yunus Firdevsoğlu