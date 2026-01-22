MSB’de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan yetkililer, hem sınır güvenliği hem de bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bayrağa Yönelik Provokasyon

Nusaybin sınırında yaşanan olayla ilgili Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırının milletin hassasiyetlerini hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır.”

Ayrıca olayla ilgili idari tahkikatın da derhal başlatıldığı bildirildi.

Suriye’deki Operasyonlara Destek Mesajı

MSB, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, Suriye Hükûmeti’nin Halep’ten başlayarak farklı bölgelerde terörle mücadele operasyonları yürüttüğünü hatırlattı. Bu operasyonların temel amacının kamu düzenini sağlamak ve sivillerin can güvenliğini teminat altına almak olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, SDG’nin daha önce varılan mutabakatlara koşulsuz uymasının ve entegrasyon sürecinin başlatılmasının, ülkede kalıcı istikrar açısından kritik olduğu vurgulandı. Türkiye’nin ise “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

Eurofighter Süreci

Basın toplantısında, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecine de değinildi. 18–19 Ocak 2026 tarihlerinde Katar’da gerçekleştirilen üçlü toplantıda, uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ve atılması gereken adımların ele alındığı, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği aktarıldı.

Süleyman Şah Türbesi ve DEAŞ Kampları

Süleyman Şah Türbesi’nin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan MSB, sahada uygun koşulların oluşması halinde gerekli adımların atılacağını bildirdi.

DEAŞ mensuplarının tutulduğu hapishane ve kamplarla ilgili olarak ise Suriye makamlarından Türkiye’ye iletilmiş resmi bir talep bulunmadığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, hem sınır güvenliği hem de bölgesel gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayarak, Türkiye’nin milli hassasiyetlerine yönelik her türlü tehdide karşı kararlı tutumunu sürdüreceğini yineledi.