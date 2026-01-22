Bursaspor Zirve Takibinde

Ligde oynadığı 19 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bursaspor, topladığı 41 puanla 2. sırada yer alıyor. Zirvede bulunan Kahramanmaraş İstiklalspor ile puanı eşit olan yeşil-beyazlılar, averaj farkıyla ikinci basamakta bulunuyor. Son haftalarda sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Bursaspor, bu kritik haftada hata yapmak istemiyor.

Yeni Mersin Alt Sıralardan Kurtulma Peşinde

Konuk ekip Yeni Mersin İdman Yurdu ise ligde oynadığı 18 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 15 puanla 15. sırada yer alan Mersin temsilcisi, zorlu Bursa deplasmanında puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

Güncel Puan Durumu (İlk 5 ve Rakipler)

1. Kahramanmaraş İstiklalspor: 41 puan

2. Bursaspor: 41 puan

3. Mardin 1969: 40 puan

4. Muşspor: 37 puan

5. Aliağa FK: 34 puan

…

15. Yeni Mersin İdman Yurdu: 15 puan

Maç Bilgileri

Lig: TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Maç: Bursaspor – Yeni Mersin İdman Yurdu

Tarih: Cumartesi

Saat: 17.00

Stadyum: Bursa

Yayın: Kulüp kanalları ve TFF’nin dijital platformları

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşmada Bursaspor’un alacağı sonuç, hem liderlik hesaplarını hem de ligin üst sıralarındaki dengeyi doğrudan etkileyecek. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelede, futbolseverleri yüksek tempolu bir 90 dakika bekliyor.