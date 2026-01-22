“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yapılan değişiklikle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personel de doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecek. Böylece daha önce yalnızca kadrolu memurlara tanınan bu hak, sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletildi.

Yeni düzenlemeye göre yarım zamanlı çalışma, 657 sayılı Kanun’un ek 43’üncü maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacak. Ancak hangi unvan, kurum veya teşkilatlardaki personelin bu haktan yararlanamayacağına Cumhurbaşkanlığı karar verecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak. Yapılan değişiklikler, sözleşmeli personelin sosyal haklarını güçlendiren ve kamu personel rejiminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.