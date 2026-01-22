🌨️ 22 Ocak Perşembe | Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

Kahramanmaraş’ta haftanın en sert hava koşulları Perşembe günü yaşanacak. Yoğun kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı 1 ila 4 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 92’ye kadar çıkarken, hissedilen sıcaklık eksi derecelere inecek. Uzmanlar özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanmaya karşı uyarıyor.

❄️ 23 Ocak Cuma | Kar Yağışı Devam Ediyor

Cuma günü kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek. Nem oranının yüzde 95’e ulaşmasıyla birlikte karın yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr hızının düşük olması nedeniyle kar örtüsünün kalıcı olacağı tahmin ediliyor.

🌬️ 24 Ocak Cumartesi | Kar ve Soğuk Zirvede

Cumartesi günü de kent genelinde kar yağışı devam edecek. Gece saatlerinde hissedilen sıcaklığın -7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde tipi ve ulaşımda aksama riski bulunuyor.

🌥️ 25 Ocak Pazar | Kar Yerini Bulutlara Bırakıyor

Pazar günü kar yağışı yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Hava sıcaklığı 0 ila 7 derece arasında seyredecek. Ancak gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski devam edecek.

☀️ 26 Ocak Pazartesi | Hava Açılıyor Ama Soğuk Sürüyor

Haftanın ilk günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 2 ila 8 derece arasında olacak. Soğuk hava etkisini sürdürse de kar yağışı beklenmiyor.

Yetkililer, özellikle yoğun kar yağışı beklenen Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri için sürücüleri dikkatli olmaları, zincirsiz yola çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça özel araç kullanmamaları konusunda uyardı.