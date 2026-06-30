Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı operasyonlardan biri hayata geçirildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında "Narkokapan Şanlıurfa" adı verilen operasyonda 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

251 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen çok sayıda şüpheli hedef alındı. Operasyona 500 ekipte görev yapan toplam 2 bin 39 polis katıldı. Çalışmalara ayrıca bir helikopter, bir insansız hava aracı (İHA) ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri de destek verdi.

Güvenlik güçleri, aylardır sürdürülen teknik, fiziki ve analitik takip sonucunda şüphelilerin suç bağlantılarını tek tek ortaya çıkardı.

362 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Zafer Volkan Aybay ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Vali Şıldak, soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 362 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil; yağma, silahlı tehdit, kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi birçok ağır suçtan da kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Vali Şıldak, uyuşturucu suçlarının çoğu zaman başka organize suçlarla bağlantılı olduğuna dikkat çekerek, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.