Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bozcaada'ya Girişler Yasaklandı! Hangi Araçların Geçişine İzin Verilmiyor?
Bozcaada'ya Girişler Yasaklandı! Hangi Araçların Geçişine İzin Verilmiyor?
İçeriği Görüntüle

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları iki otomobilde arama yaptı.

Ekipler, 14 parça halinde 7 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, kamu görevlisi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA