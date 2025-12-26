Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 25 Aralık Perşembe günü Kelaynak Caddesi'nde bir aracın drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 46 bin 392 lira ceza uygulandığını ifade eden Şıldak, 'Araç 2 ay trafikten men edilerek otoparka çektirilmiş, sürücü belgesine 2 ay el konulmuş, ayrıca kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır.' ifadelerini kullandı.