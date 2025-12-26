Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte konutlarda doğalgaz ve elektrik tüketimi yükselirken, vatandaşların gözü yeni yıla girerken olası fatura artışlarına çevrildi. Özellikle havaların erken kararması ve soğukların başlamasıyla birlikte enerji giderleri gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi basınıyla gerçekleştirdiği toplantıda merak edilen sorulara yanıt verdi.

Ocak Ayında Zam Yok

Bakan Bayraktar, 2026 Ocak ayında elektrik ve doğalgaz tarifelerinde herhangi bir zam planlanmadığını açıkça ifade etti. Ancak yıl içerisinde enflasyon hedefleri doğrultusunda fiyatlarda düzenleme yapılabileceğini de belirtti.

Doğalgazda Tüketim Bazlı Destek Modeli

Bayraktar, elektrikte uygulanan son kaynak tüketici tarifesinin doğalgaz için de gündemde olduğunu açıkladı. Buna göre, devlet desteklerinin tüketim miktarına göre sınırlandırılması planlanıyor.

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Belli bir tüketim seviyesinin üzerinde olan vatandaşlar doğalgazda destek alamayacak. İl bazında farklı limitler olacak. Ancak bu kış bu uygulamanın devreye girmemesi için çalışıyoruz.”

Yeni Dönemde İl Bazlı Limitler

Planlanan modelle birlikte her il için farklı tüketim sınırları belirlenmesi hedefleniyor. Böylece yüksek tüketim yapan abonelerin destek kapsamı dışında bırakılması, düşük ve orta düzey tüketicilerin ise korunması amaçlanıyor.