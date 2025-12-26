Bilirkişi Raporu Dosyaya Girdi

Türkiye’nin yakından takip ettiği soruşturmada, Güllü’nün ölümünün ardından hazırlanan bilirkişi raporu savcılığa sunuldu. Raporda, olayın kaza ya da intihar ihtimaliyle açıklanamayacağı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

“Dış Kuvvet ve Temas Tespit Edildi”

Bilirkişi heyeti, Güllü’nün denge kaybının kendiliğinden olamayacağını, geriye doğru düşmenin ancak denge bozucu bir müdahale veya temasla mümkün olabileceğini belirtti. Bu tespit, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte değerlendirildi.

İntihar Bulgusuna Rastlanmadı

Raporda, olayda intihar düşüncesine işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı özellikle vurgulandı. Bu tespit, ölümün şüpheli yönünü daha da güçlendirdi.

Daha Önce de Düşme Tehlikesi Yaşamış

Bilirkişi raporunda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Güllü’nün daha önce de benzer bir düşme tehlikesi atlattığına dair bilginin dosyaya girmiş olması oldu.

Kızının Uyarı Yapmadığı Vurgulandı

Raporda, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in bu riskten haberdar olmasına rağmen annesini uyarmadığına dikkat çekildi. Gülter, soruşturma kapsamında “üstsoyuna karşı kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada Yeni Aşama

Bilirkişi raporunda yer alan bu tespitlerin ardından, soruşturmanın adli boyutunun derinleştirilmesi bekleniyor. Savcılığın rapor doğrultusunda yeni adımlar atabileceği ifade ediliyor.