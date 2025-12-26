6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 ilde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede inşa süreci tamamlandı. Son 42 günde 105 bin 179 yeni konut ve iş yeri bitirildi.

Deprem bölgesinde inşası tamamlanan konut ve iş yeri sayısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın düzenlenecek törenle 455 bin 357'ye ulaşacak.

Bu rakamın:

367 bin 995’i konut

65 bin 672’si köy evi

21 bin 690’ı iş yeri oldu.

Hatay Merkezli Tören, 3 İlde Canlı Bağlantı

“Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı” temasıyla düzenlenecek törende:

Hatay, Malatya ve Adıyaman’a canlı bağlantılarla anahtar teslimi yapılacak

Ankara AFAD Genel Merkezi’nde kura çekimi gerçekleştirilecek

Kahramanmaraş’ta 22 bin 81 Ev ve İş Yerinin Kurası Çekilecek

15 Kasım’da Adıyaman’da düzenlenen 9. kura törenin ardından geçen 42 günde 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Yarın gerçekleştirilecek törende;

Adana’da 692,

Adıyaman’da 4 bin 833,

Bingöl’de 27, Diyarbakır’da 887,

Elazığ’da 2 bin 568,

Gaziantep’te 1.620,

Hatay’da 55 bin 681,

Kahramanmaraş’ta 22 bin 81,

Kayseri’de 224,

Kilis’te 308,

Malatya’da 11 bin 367,

Osmaniye’de 3 bin 357,

Şanlıurfa’da 1.333,

Tunceli’de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.

Hangi İlde Kaç Ev ve İş Yeri İnşa Edildi?

Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı yarınki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357’ye yükselecek. İllere göre dağılım ise şöyle olacak:

Hatay’da 153 bin 755,

Malatya’da 79 bin 660,

Kahramanmaraş’ta 73 bin 956,

Adıyaman’da 43 bin 366,

Gaziantep’te 31 bin 53,

Diyarbakır’da 17 bin 206,

Elazığ’da 14 bin 894,

Şanlıurfa’da 13 bin 429,

Osmaniye’de 12 bin 557,

Adana’da 12 bin 73,

Kilis 2 bin 569,

Tunceli’de 298,

Kayseri’de 288,

Sivas 164,

Bingöl’de 89.

Kahramanmaraş’ta 73 Bin 956 Bağımsız Bölüm

Depremden ağır etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ta toplam 73 bin 956 konut ve iş yeri tamamlandı. Özellikle Altınova Uydu Kenti, bölgenin modern yerleşim alanlarından biri haline geldi.

TOKİ, deprem bölgesinin 4’üncü büyük şantiyesi Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Altınova Mahallesi’nde kurdu. 1 milyon 850 bin metrekarelik alanda 13 etapta 10 bin 656 konut inşa edildi. 186 teknik personel ve 5 bin 245 işçi ile çalışmalar 7/24 esasıyla sürdürüldü. Artık bir uydu kente dönen Altınova’da konutlarla birlikte 42 binden fazla vatandaşa yeni bir yaşam alanı kazandırıldı.

Kahramanmaraş’ın Tarihi Kapalı Çarşısı Yeniden Doğdu

Kahramanmaraş’ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. TOKİ, Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122’si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürüttü. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda da 76 iş yeri inşa edildi.