Eyüp Nebi Kavşağı'nda yaşanan kazada, Yusuf Akçun (26) idaresindeki 63 AKP 272 plakalı motosiklet, K.T. yönetimindeki 47 MP 543 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Yusuf Akçun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cenazesi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan tırın sürücüsü K.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayla ilgili teknik incelemenin sürdüğünü belirtirken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurulacağı öğrenildi.