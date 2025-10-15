Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelere ek kontenjanla yerleşen, özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazanan, yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu.

15-17 Ekim tarihleri arasında alınacak başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 17 Ekim Cuma günü saat 23.59 olarak açıklandı.

⚠️ Başvuru Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvurular e-Devlet’teki öğrenim bilgilerine göre alınacak.

Öğrencilerin, okul ve bölüm bilgilerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

Bilgilerinde hata olanlar, kendi üniversitelerinin öğrenci işleriyle iletişime geçmeli.

Hatalı veya eksik bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB 444 0 472 hattı üzerinden destek alabilecek.