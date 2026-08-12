Şanlıurfa'da 130 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'da bir araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, 130 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA