Akçakale’de Taş ve Sopaların Konuştuğu Kavga

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan husumet veya anlaşmazlık kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Edinilen bilgilere göre olay, Kırsal Bulutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mahallede büyük paniğe neden olan olay çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızlıca yetkili mercilere bildirildi.

6 Kişi Hastanelere Kaldırıldı

İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri mahallede olayın daha fazla büyümesini engellemek için geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kavgada yaralanan 6 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.