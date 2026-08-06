Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da yaz sıcakları zirveye ulaştı. Kent genelinde etkisini artıran kavurucu sıcak hava, günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi.

Termometreler 48 Dereceyi Gösterdi

Hava sıcaklığının gölgede dahi 48 dereceyi bulduğu kentte, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Güneşin zararlı etkilerinden ve aşırı sıcaktan korunmak isteyen vatandaşların şapka ve şemsiyelerle önlem almaya çalıştığı gözlendi.

Vatandaşlar Parklara ve Balıklıgöl'e Akın Etti

Aşırı sıcaklardan kaçarak biraz olsun serinlemek isteyen vatandaşlar şehrin yeşil alanlarına, parklara ve Balıklıgöl Yerleşkesi'nin serin ve ağaçlık alanlarına akın etti.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların sıcaktan bir nebze olsun rahat edebilmesi için iş yerlerinin önünde vantilatörler çalıştırılarak serinletme sağlandı.

Yüksek sıcaklıklar ve güneşin dik açıyla gelmesi nedeniyle kentin en işlek cadde ve meydanlarında günün bazı saatlerinde büyük bir sakinlik ve sessizlik hâkim oldu.