Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 10. kilometresinde Can Akgeyik (20) yönetimindeki 63 SH 964 plakalı otomobil ile Mehmet Polat idaresindeki 63 SB 035 plakalı minibüs çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Akgeyik, olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan 14 kişi ise hastanelere kaldırıldı.