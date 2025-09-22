Kutlama programı kapsamında, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Kuybu, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, oda başkanları ve esnaflardan oluşan heyet, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nde çelenk sundu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit’i ziyaret etti.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile bir araya gelen heyet, Ahilik kültürünün önemine dikkat çekti. Başkan Görgel, “Ahilik kadim bir kültürdür, biz de bu kültüre sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Şeyh Adil Şehitliği de ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı ve dualar edildi. Son olarak heyet, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’yı makamında ziyaret etti.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Kuybu, üç yıldır depremler nedeniyle kutlamaların yapılamadığını hatırlatarak, “Bu yıl 38. Ahilik Haftası’nı yeniden kutlamaya başladık. Esnafımızın haftasını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.