Eğitimler kapsamında personellere, elektrik dağıtım sektöründe karşılaşılabilecek olası iş kazaları ve risk senaryoları hakkında detaylı bilgiler aktarılırken, güvenlik kültürünün kurum genelinde sürdürülebilir şekilde yaygınlaştırılması hedeflendi.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıklarını artırmak ve olası risklere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği İSG eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, “Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı, her zaman önceliğimizdir. İSG eğitimlerimizle birlikte, çalışan tüm personelimizin risklere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarını sağlayarak hem kendi güvenliklerini hem de hizmet verdiğimiz toplumun güvenliğini korumayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

AKEDAŞ, düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitim ve bilgilendirme programlarıyla, sektörde güvenli çalışma standartlarını yükseltmeye ve çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.