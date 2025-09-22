Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının, akıllı telefon kullanımı için zaman sınırlamasının sağlıklı uyku rehberlerine göre düzenlendiğini ve hafta içi ortalama kullanım süresinin günlük iki saat olarak belirlendiğini duyurdu.

Özellikle 18 yaş altındaki çocuklar için yeterli uykunun fiziksel ve zihinsel gelişim açısından önemli olduğu vurgulanan yönetmelikte, ilkokul öğrencilerine akşam 21.00, ortaokul çağındaki ve üzeri yaştakilere ise 22.00'den sonra akıllı telefon kullanmayı bırakmaları tavsiye ediliyor.

Yönetmelikte ebeveynlere de bu protokole uymaları ve çocuklara kurallar koymaları yönünde danışmanlık hizmeti verileceği bir sistem kurulacağı taahhüt ediliyor.

1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan yönetmelikte önerilere uymayanlar için herhangi bir ceza uygulanmayacak.