Onikişubat Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden hizmet alan Büşra’nın hayalini gerçekleştirmek amacıyla, Cafe ve Organizasyoncular Derneği’nin sponsorluğunda Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bir salonda temsili düğün töreni düzenlendi.

Gelinlik giyerek hayalini kurduğu bu özel günü yaşayan Büşra, ailesi, yakınları ve bakım merkezi çalışanlarının katılımıyla mutluluğunu doyasıya paylaştı. Salonda zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, davetliler de Büşra’nın sevincine ortak oldu.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M. Ferdi Bozkurt’u temsilen İl Müdür Yardımcısı Gözde Cerit, Şube Müdürü Ahmet Metin Ağırbaş ve kurum çalışanları da katıldı. İl Müdürü Bozkurt ise gönderdiği mesajla Büşra’ya selam ve iyi dileklerini ileterek bu anlamlı günde mutluluğunu paylaştı.

Katılanlar, düzenlenen temsili düğünün Büşra için ömür boyu unutulmayacak bir anı olduğunu vurgularken, emeği geçenlere teşekkür etti.