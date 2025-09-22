Binlerce kişinin katıldığı konserde, sevilen sanatçının seslendirdiği şarkılar alanı coşkuya boğdu.

Sahnede Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Toptaş, Rıza Tamer’e İstiklalspor forması ve çeşitli hediyeler takdim etti. Sahneye çıkarak teşekkürlerini ileten Toptaş, sanatçının şehre kattığı değeri vurguladı.

Rıza Tamer ise konserin en anlamlı anlarından birine imza atarak SMA hastası bir çocuğun ailesini sahneye davet etti. Sanatçı, bu davranışıyla izleyicilerden büyük alkış alırken, “Her zaman yanınızdayız” mesajı verdi.

Gecenin sonunda Kahramanmaraşlılar hem şarkılara eşlik etti hem de birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine tanıklık etti.