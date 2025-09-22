Borcunun tamamını peşin ödeyenler, tapularını hemen alabilecek ve %25 indirimden faydalanacak.

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar da en az %25’lik peşin ödeme yapmaları halinde indirimden kısmi olarak yararlanabilecek.

Başvuru tarihinde, ilgili ayın taksitinin ödenmiş olması, geçmişe dönük borç ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması şart.

Kampanya, 2024 Haziran ayı sonuna kadar satışı yapılan ve geri ödemeleri başlamış konut ve iş yerlerini kapsıyor.