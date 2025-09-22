Kampanya detayları:
-
Borcunun tamamını peşin ödeyenler, tapularını hemen alabilecek ve %25 indirimden faydalanacak.
-
Borcun tamamını kapatamayacak olanlar da en az %25’lik peşin ödeme yapmaları halinde indirimden kısmi olarak yararlanabilecek.
-
Başvuru tarihinde, ilgili ayın taksitinin ödenmiş olması, geçmişe dönük borç ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması şart.
-
Kampanya, 2024 Haziran ayı sonuna kadar satışı yapılan ve geri ödemeleri başlamış konut ve iş yerlerini kapsıyor.
-
Ancak, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.
Kredi imkanı:
Kampanyadan faydalanmak isteyenler, sözleşme imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde, site yönetiminden “alacak-borcu yoktur” belgesi ve belediyeden alınacak emlak beyan değeri belgesi de bankaya sunulacak.
Başvuru tarihleri:
-
Kampanya başvuruları yarın itibarıyla başlıyor ve 17 Ekim’e kadar sürecek.
-
Bu tarihten sonraki ödemelerde %25 indirim uygulanmayacak.