Gastronomi ile sanatı bir araya getiren Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali bu yıl da milyonları ağırladı.

Festival Park Gastronomi Etkinlikleri Alanı’nda, “Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa” temasıyla gastronominin geçmişi, geleceği, ekonomisi, sürdürebilirliği, dünya çapında durumu başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

GastroANTEP, workshop mutfağında Birleşik Krallık, Hollanda, İspanya, İtalya, Yunanistan olmak üzere 5 farklı ülkeden dünyaca ünlü 9 Michelin yıldızlı şef, Azerbeycan ve Kıbrıs’tan 2 konuk şef ile Türkiye’nin sevilen 6 şefinin katılımıyla Gaziantep’in yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretleri ürünlerinin yeniden yorumlandığı kreatif yemek şovları yapıldı.

Kültür Yolu Festivali GastoANTEP, ünlü sanatçıların konserleri ve gösterilerine sahne oldu. Festivalde Kubat, Tuğçe Kandemir, Resul Dindar, Ebru Yaşar, Fatma Turgut, Ferhat Göçer, Serkan Kaya, Bayhan ve Derya Uluğ sahne aldı.

7 noktada 19 sergi ile Gazi şehirli sanatseverler farklı disiplinler ve tarzlarda sanatçıların eserlerini inceleme şansı yakaladı.