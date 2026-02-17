Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

M.H. idaresindeki 63 AHC 244 plakalı otomobil, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halide Hanım Parmaksız'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde Parmaksız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.