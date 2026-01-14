Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 bin 638 sikke ile 6 obje ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ceylanpınar ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelenilen bir kişinin ikametinde arama yapıldı.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 638 sikke, 6 parça süs eşyası olduğu tespit edilen obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.