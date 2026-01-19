Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile bir tır, Şanlıurfa-Viranşehir Karayolu'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ömer Alması'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Eşin ise kurtarılamadı.

Eşin'in Viranşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.