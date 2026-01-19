Karne sevinciyle başlayan yarıyıl tatili, öğrenciler için dinlenme fırsatı sunarken "teknoloji bağımlılığı" riskini de beraberinde getiriyor. Ufka Yolculuk Kahramanmaraş İl Temsilcisi Hüseyin Yılmaz, tatilin ekran başında değil, kitap sayfaları arasında geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatil Hediyesi: Ufka Yolculuk Yarışması

Yılmaz yaptığı açıklamada, birinci dönemi başarıyla tamamlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek şunları söyledi:

"15 tatilin bir kitap okuma şölenine dönüşmesini istiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın zihinlerini ekranlara hapsetmemeleri için 7’den 70’e herkesi Ufka Yolculuk Yarışması’na katılmaya davet ediyoruz."

Yarışma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bu yıl da büyük ilgi görmesi beklenen online yarışma için takvimi:

Yarışma Tarihi: 7-8 Mart 2026

Format: Online / Ödüllü Kitap Okuma Yarışması

Ödüller: 46 Umre, Binlerce lira merkezi ödül

Kitap Temini: İlimizdeki Kitapçılar

Kayıt: www.ufkayolculuk.com

Verimli Bir Tatil İçin 5 Altın Öneri

Ufka Yolculuk Kahramanmaraş İl Temsilcisi Hüseyin Yılmaz, sadece kitap okumayı değil, bütüncül bir gelişimi destekleyen şu tavsiyelerde bulundu:

· Zihni Dinlendirin: Günde en az 30 dakika kitap okuyarak hayal gücünüzü besleyin.

· Sanata Vakit Ayırın: Resim, müzik veya el becerisi projeleriyle evlatlarımızı çift kanatlı yetiştirin.

· Harekete Geçin: Yürüyüş ve basit egzersizlerle bedeninizi zinde tutun.

· Bağları Güçlendirin: Ailenizle kaliteli vakit geçirin, derin sohbetler edin.

· Strateji Geliştirin: Mandala, Pentago ve Equilibrio gibi zeka oyunlarıyla eğlenirken öğrenin.