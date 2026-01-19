Kahramanmaraş’ta Altyapı ve Konut Öncelikli

Deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılan Kahramanmaraş’ta, özellikle altyapı, konut ve içme suyu projeleri öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından depremden etkilenen 11 ilde yürütülecek çalışmalar kapsamında;

Sulama yatırımlarının onarımı için 4,3 milyar TL,

Taşkın koruma projeleri için 2,4 milyar TL kaynak ayrıldı.

Bu yatırımların bir bölümü Kahramanmaraş’taki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor.

Demiryolu ve Ulaşım Hasarları Giderilecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), deprem nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi amacıyla 9 ilde toplam 4,6 milyar liralık yatırım planladı. Çalışmaların 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Afet Konutları ve Şehircilik Yatırımları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Kahramanmaraş’ta da uygulanan projeler kapsamında;

8 bin 500 dairelik afet konutu için 19,9 milyar liralık yatırım hedefleniyor.

Bu konutların, depremzedelerin kalıcı ve güvenli barınma ihtiyacını karşılaması amaçlanıyor.

Eğitim ve Kültürde Onarım Dönemi

Kahramanmaraş’ta eğitim ve kültür altyapısının güçlendirilmesi de yatırım programında yer aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bölgede;

Çelik yapılı okul projeleri için 1 milyar TL yatırım yapılacak.

Bu okulların 2026 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Kahramanmaraş’taki müze, kale ve kültürel yapıların bakım ve onarımı için ayrılan 1,5 milyar liralık bütçeden pay alacak.

Ayrıca Kahramanmaraş’taki kütüphanelerin onarımı için bölge genelinde ayrılan 2,1 milyar liralık kaynaktan yararlanılması öngörülüyor.

Adliye, Cezaevi ve Kamu Binaları

Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerdeki adliye binaları, cezaevleri ve adli tıp yapıları için 2,7 milyar lirayı aşan bir yatırım planladı. Bu kapsamda Kahramanmaraş’taki adalet altyapısının da güçlendirilmesi hedefleniyor.

İçme Suyu ve Kanalizasyon Yatırımları

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne, depremden etkilenen 11 ilde;

DSİ tarafından içme suyu onarımları için 750 milyon TL ,

İller Bankası aracılığıyla yürütülen projeler için 13,9 milyar TL ,

Kanalizasyon, atık su ve yağmur suyu hatları için ise 23 milyar TL dış finansman kaynaklı yatırım yapılacak.

Kahramanmaraş İçin Yeni Bir Dönem

2026 Yılı Yatırım Programı ile Kahramanmaraş’ta kalıcı konutlar, sağlam altyapı, yenilenen okullar ve kültürel yapılar ön plana çıkıyor. Uzmanlar, bu yatırımların kentin hem sosyal hem de ekonomik toparlanmasına önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyor.