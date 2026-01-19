Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 zanlının camını kırdıkları mağazadan cep telefonu, aksesuar ve tablet çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde Halil Dudukanlı'ya ait mağazanın camını parke taşıyla kıran zanlılar, raflardaki cep telefonu, aksesuar ve tabletleri çaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kameralarının kaydını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Dudukanlı, gazetecilere, hırsızlardan birinin yüzünü kaskla diğerinin de kıyafetinin kapüşonuyla gizlediğini söyledi.

Zanlıların yakalanacağına inandığını dile getiren Dudukanlı, 'Polisimiz onları bulur gerekeni yapar. Çalınanların önemi yok. Yeter ki onlar cezalarını alsınlar.' dedi.