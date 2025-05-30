2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. MR sonuçlarının temiz çıktığını açıklayan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim." demişti.

4 yıldır kanserle mücadele eden Şimal'den acı haber geldi. 39 yaşındaki ünlü şarkıcı hayatını kaybetti.

Şarkıcı Şimal (Şimal Gülen), uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. 2022 yılında meme kanserini atlatan ancak Ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

Şimal’in eşi Necati Arıcı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada sanatçının durumunun kritik olduğunu söylemişti. Bugün ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Şimal’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Necati Arıcı, Şimal’in resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir."