Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, büyük endişe yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Ezine ilçesi olup, sarsıntı yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı, Çanakkale'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi ve vatandaşlar arasında panik yarattı.

Güvenlik kameraları, depremin şiddetli anlarını kaydederken vatandaşların evlerinden ve iş yerlerinden panikle kaçtığı anlarda kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sarsıntı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı olumsuz bir durum olmadığını belirtti.