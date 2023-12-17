Mucize' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile hayatını birleştirmişti.

"Artık hatalarına katlanamıyorum."

Kısa süre önce doğum yapan Tosun, evliliğinde mutlu değildi. Tosun geçtiğimiz günlerde "Evliliğimi sonlandırıyorum.

Mucize' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile hayatını birleştirmişti.

"Artık hatalarına katlanamıyorum."

Kısa süre önce doğum yapan Tosun, evliliğinde mutlu değildi. Tosun geçtiğimiz günlerde "Evliliğimi sonlandırıyorum.

"Ben başardım!"

Boşanmayı nikah cüzdanını yırtarak duyuran oyuncu, "Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler" dedi.