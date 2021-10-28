Kahramanmaraş güne acı haberle uyandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel meydana gelen askeri araç kazasında şehit düştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.



Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şehidin naaşının bugün 12'de havaalanı yoluyla Kahramanmaraş'a geleceği, ardından Andırın İlçesi Altınyayla Köyünde saat 16'da yapılacak cenaze töreninin ardından Altınyayla Köyü Mezarlığı'na defnedileceği duyuruldu.



