Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programa, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Vali Ünlüer, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, “Çanakkale Zaferi, milletimizin azim ve kararlılığının en büyük göstergelerinden biridir. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik, şehitler için yapılan dualarla sona erdi.