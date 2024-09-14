Eygi'nin Didim Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Bu sırada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve akrabalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti.

Burada dua edilmesinin ardından cenaze, Didim Merkez Camiine götürüldü.

Helallik alınması sonrası evin önünde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Didim Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.

Kurtulmuş, baba Mehmet Suat Eygi, eşi Hamid Mazhar Ali ve diğer aile üyelerine başsağlığı diledi. Ziyarete eşlik eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aileye taziyelerini iletti.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi şehit etmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de şehit olmuştu.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün yurtta törenlerle karşılanmıştı.

Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine getirilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.