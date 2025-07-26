Yapılan açıklamaya göre, temel askerlik eğitimi sırasında yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan yedi askerden ikisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şehit Olan Askerlerimiz:
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Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman
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İkmal Er Semih Erdoğan
Hastane Süreci ve Ölüm Nedeni
MSB tarafından yapılan resmi açıklamada, askerlerin önce Birinci Basamak Muayene Merkezi’nde tedavi altına alındığı, ardından hastaneye sevk edildikleri belirtildi. İlk otopsi raporuna göre, ölüm nedeni "aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon) sonucu kandaki sodyum seviyesinin düşmesine bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği" olarak açıklandı.
Diğer Askerlerin Durumu
Olayda yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 5 Mehmetçiğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İdari tahkikat başlatıldı ve olayın detayları incelenmeye devam ediyor.
Taziye Mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı diledi.