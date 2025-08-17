Kaza Seyhan İlçesinde Meydana Geldi
Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar oluşurken, 2 kişi yaralandı.
Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların Durumu
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının netlik kazanmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.