Edinilen bilgilere göre, Akkapı Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kanaldan çıkarılan cesedin 41 yaşındaki Umut Pirçek'e ait olduğunu tespit etti.

Cenaze Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

Olay yerindeki incelemelerin ardından Umut Pirçek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için soruşturma başlattı.