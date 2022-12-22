Kendine has lezzet aroması, Anadolu orkidesinin köklerinden gelen hoş kokusu...

Havaların iyice soğuduğu son günlerde salep yoğun talep görüyor.

Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan da şifa kaynağı salebin faydalarını şöyle anlatıyor:

"Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi bir kere oldukça önemli. Özellikle soğuk havalarda soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklara karşı da koruyucu. Aynı zamanda bağırsak hareketlerimizi de artırmada ve zihin yorgunluğunu azaltmada, odaklanmayı artırmada da etkili bir bitki."

Salebi elde etmek oldukça zahmetli

İşletmeci Adnan Aygen, geleneksel salep lezzetini elde etmenin ise oldukça zahmetli olduğunu söylüyor.

"Salep çekirdek olarak bize gelir, biz bunu değirmenlerde toz haline getiririz. Sonra imalathanemizde süt, şeker ve diğer ürünlerle beraber buluşturup kazanlara koyarız ve hizmete sunarız."

Düzenli yetişmesi için toplanma biçimi de önemli

Salep bitkisinin her yıl düzenli yetişebilmesi için toplanma biçimi de önemli. Çiçekteki yumrulardan biri toplanırken, diğeri bitkinin beslenmesi için bırakılmalı.