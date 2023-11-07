Sigara tiryakilerini üzecek zamlar gelmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere sigaraya en son eylül ayının başında bir zam yapılmıştı.

5 TL'lik zammın ardından bugün raflarda fiyatlar yine değişti.

Buna göre Philip Morris grubu, ürünlerine 5 TL zam yaptı.

Philip Morris grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

İşte yeni fiyatlar

Gelen 5 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;

-Marl ED: 54 TL

-Marl To: 55 TL

-Marl: 56 TL

-Parl: 57 TL

-Parl MID: 56 TL

-Mur: 54 TL

-Chst: 52 TL

-Lrk: 53 TL

-LM: 52 TL

Sigarayı bırakmak için ne yapabilirsin?

Öte yandan sigaraya zam gelmesinin ardından tütün bağımlılığından kurtulmanın yolları araştırılmaya başlandı.

İşte sigarayı bırakmak isteyen tiryakilerin yapması gerekenler;

Kendinize Karar Verin

Sigarayı bırakma konusunda kararlı olmalısınız. Bu, motivasyonunuzun temelidir.

Destek Grubu veya Profesyonel Yardım

Sigarayı bırakmak için destek gruplarıne katılabilirsiniz.

Doktorunuzdan veya bir uzmandan profesyonel yardım alabilirsiniz.

Nikotin Değiştirme Tedavisi (NDT)

Nikotin sakızı, nikotin bandı veya nikotin spreyi gibi ürünlerle nikotin alımını azaltabilirsiniz.

İlaçlar

Bupropion veya vareniklin gibi reçeteyle verilen ilaçlar sigarayı bırakma sürecinizi kolaylaştırabilir.

Motivasyon ve Hedefler

Neden sigarayı bırakmak istediğinizi net bir şekilde belirleyin.

Bırakma tarihini planlayın ve bu tarihe odaklanın.

Tetikleyicileri Tanımlama

Sigara içme alışkanlığını tetikleyen durumları ve hisleri belirleyin.

Bu tetikleyicileri önlemek veya başka bir şeyle değiştirmek için stratejiler geliştirin.

Destek Sistemi

Aileniz, arkadaşlarınız veya sevdiklerinizden destek isteyin ve onlardan sigarayı bırakma sürecinizde sizi desteklemelerini isteyin.

Stres Yönetimi

Alternatif stres yönetimi teknikleri, yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi aktiviteleri deneyin.

Egzersiz

Düzenli egzersiz, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yardımcı olabilir.

Sağlıklı Beslenme

Sağlıklı bir diyet sigarayı bırakma sürecinizi destekler.

Sigara İçilmeyen Ortamları Seçin

Sigara içilmeyen alanlarda zaman geçirmeye çalışın.

Geri Dönüşlere Hazır Olun

İlk denemeniz başarısız olursa, endişelenmeyin. Birçok kişi birden fazla deneme yapar.

Kendinizi Ödüllendirin

Bırakma hedeflerinizi başarıldığında ödüllendirin.

Gelecekteki Faydaları Göz Önünde Bulundurun:

Sigarayı bırakmanın uzun vadeli sağlık faydalarını düşünün.

İyimser Olun