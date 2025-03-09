SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi açıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, kadınlara yönelik kurs ve etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Merkezde el sanatları, piyano, bağlama, gitar, okuma yazma, diksiyon, Kur'an kursu, bilgisayar, halk oyunları, kreş, İngilizce, Arapça, arbane, yüzme, resim ve robotik kodlama gibi eğitimler sunuluyor.

Kadınların yeteneklerini keşfetmelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine ve kendilerini sosyal hayatta daha etkin bir birey olarak görmelerine olanak tanıyan kurslar, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kadın Yaşam Merkezi, eğitime katılmak isteyen anneler için de kreş hizmeti de sunuyor.

Anneler, çocuklarıyla birlikte merkeze gelerek kurslara rahatça katılabilirken, çocukları da güvenli bir ortamda vakit geçirme fırsatı buluyor.

Kurslar, belirlenen program doğrultusunda yıl boyunca devam edecek.



