Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve futbol ile diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin suçlar kapsamında 'Sokaklar Güvende' operasyonu yapıldı.

Bu kapsamda Siirt, İstanbul, Gaziantep ve Konya'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.