Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Ömer Y. (42) yönetimindeki 17 FZ 451 plakalı otomobil, Kurtalan-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Ayşe Y. (33), Bedirhan Y. (3), Yahya Y. (12) ve Cihan Y. (10) ile 3 aylık bebek Asya Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.