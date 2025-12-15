Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8-14 Aralık'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 2 bin 65 gram esrar, 3 bin 610 gram metamfetamin, 12 sentetik hap, 10 senet, 5 yazılı doküman, 89 cep telefonu, gümrük kaçağı 33 bin 486 paket sigara, 88 muhtelif elektronik malzeme, 2 bin 116 muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 132 tekstil ürünü, 391 kozmetik eşya, 2 bin 400 süs eşyası ve 218 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.