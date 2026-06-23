Şırnak'ın Cizre ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'nde 16 iş yerinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Oto Sanayi Sitesi'nde inşa edilen 16 iş yerinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Şırnak'ın yıllık 43 milyar petrol üretimi ve Habur Sınır Kapısı üzerinden yıllık 13 milyar dolarlık ihracatla parlayan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Kentteki huzuru, güveni, birlik ve beraberliği daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

'Bugün burada açılışını yaptığımız 16 iş yeri, bu yoldan günlük geçen yaklaşık 5 bin araca hizmet verecektir. 5 bin aracın hizmet aldığı bir yerde Allah her zaman bereket kapılarını açacaktır. Bu tür güzel yatırımları artırmamız, Cizre'yi daha da ileriye götürecektir. Bunun için hepimizin gayret göstermesi şarttır. Bugün burada açılan iş yerleri şehrimize önemli bir değer katacaktır. Bu nedenle büyük bir sevinç içerisindeyim. Açılışını yaptığımız iş yerlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum.'

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da bü tür yatırımların ilçenin ekonomik ve ticari gelişimine önemli katkı sunacağını belirterek, iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Durmuş, çalışmanın, gayretin ve helal kazancın hayat bulduğu topraklarda yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını, iş yerlerinin yalnızca ekonomik bir yatırım değil, aynı zamanda istihdama, üretime ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirterek, 'Üreten, çalışan ve değer katan her girişim, memleketimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır.' dedi.

Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cemal Özdemir ise kentte ticari ve ekonomik hayata ivme kazandıracak iş yerlerinin esnafa güç katacağını kaydetti.

Şehrin bölgenin en önemli ticaret ve sanayi havzalarından biri olduğunu ifade eden Özdemir, 'Bizim amacımız, bu potansiyeli en üst seviyeye çıkararak üretimimizi, istihdamımızı ve ilçemizin refahını artırmaktır. Yapımı tamamlanan bu yeni iş yerleri, Cizre'nin büyüyen vizyonunun ve esnafımızın üretim azminin en somut göstergesidir.' diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş yerlerinin açılışı yapıldı.

Programa, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Ertaş, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve sanayi esnafı katıldı.