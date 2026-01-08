Kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Budaklı köyü yakınlarında Demirağ Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi.

Organize sanayi bölgesi yönüne giden T. E. (25) yönetimindeki 58 BG 680 plakalı tır, yoldaki buzlanma nedeniyle makaslama yaptı. Arkasından gelen iş insanı Ahmet Yasak (65) yönetimindeki 58 AEP 860 plakalı cip de tıra arkadan çarptı.

Aynı yöne seyir halinde olan V.E.B. (60) yönetimindeki 34 GOC 005 plakalı otomobil de öndeki kazayı fark edince buzlu zemin nedeniyle duramayarak manevra yapınca, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı.

Kazada tıra çarpan araçta sıkışan iş insanı Ahmet Yasak hayatını kaybetti. Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü V.E.B. ile yanındaki C.Ç. (61) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çokgezer'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Ahmet Yasak'ın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası araçtan çıkarılarak otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.